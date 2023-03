Violenta lite in un bar di Spoleto, interviene la Polizia

Un uomo sanzionato per ubriachezza molesta

Ieri pomeriggio, – si legge in una nota stampa della Questura – gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti presso un esercizio pubblico per la presenza di un cittadino italiano, che – in evidente stato di ebbrezza – si era reso protagonista di una lite con un avventore del locale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la richiedente – una dipendente del locale -, la quale ha spiegato che l’uomo era andato in escandescenza nel momento in cui aveva notato un altro avventore accedere nell’esercizio pubblico.

Ha riferito che questo, dopo averlo spintonato, ere uscito fuori dal locale dove aveva proseguito con la propria condotta, buttando a terra i tavoli e le sedie posizionati all’esterno del locale.

In seguito, si era scagliato contro l’avventore, aggredendolo con una sedia e provocandogli delle lesioni alla mano e alla gamba.

Gli operatori hanno quindi avvicinato l’uomo che – in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol – non ha saputo fornire una motivazione alla propria condotta.

Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per le cure del caso, gli agenti hanno informato i dipendenti del locale e la vittima delle rispettive facoltà di legge.

L’uomo, invece, è stato sanzionato per ubriachezza molesta in luogo pubblico ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale.