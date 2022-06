Viola il divieto di avvicinamento alla ex compagna: 42enne finisce ai domiciliari

Tempestivo intervento dei Carabinieri di Spoleto

Continua l’attenta azione di contrasto posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – al contrasto dei reati riconducibili al codice rosso.

Nel corso della notte i militari dell’Aliquota Radiomobile si sono recati presso l’abitazione di una donna che aveva contattato il 112 segnalando la presenza dell’ex-compagno. I militari, giunti tempestivamente sul posto, trovavano l’uomo nei pressi del citofono dell’abitazione della segnalante, così come comunicato dalla chiamante nel corso della telefonata alla Centrale Operativa.

Il personale della Compagnia Carabinieri di Spoleto, avendo chiaramente compreso quanto stesse accadendo, procedeva all’identificazione del soggetto che, visto l’orario notturno, aveva difficoltà a giustificare la propria presenza sotto l’abitazione dell’ex compagna, alla luce del fatto che era destinatario del provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa, proprio quale strumento di tutela della vittima.

Una volta identificato, i Carabinieri procedevano all’arresto in flagranza di reato dell’uomo, classe 80, proprio in violazione della misura cautelare emessa, che veniva successivamente ristretto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari.

Tale vicenda rappresenta plasticamente come i reati di codice rosso, se affrontati con tempestività, empatia e sinergia tra vittima e operatori della sicurezza, possono portare a concreti risultati nell’assicurare sicurezza e tutela della vittima.