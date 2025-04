Vincenza Campagnani confermata presidente dell’Associazione Amici delle Miniere

Rinnovo delle cariche sociali per l’Associazione Amici delle Miniere APS il 6 aprile 2025 dopo la grande partecipazione per il 70 anniversario dal tragico evento del 22 marzo 1955 in cui persero la vita 23 minatori a causa di una dispersione del grisù nelle Miniere di Morgnano e grazie all’affluenza alla prima Giornata FAI che ha dato la possibilità ai 900 partecipanti alla conoscenza dell’archeologia industriale del luogo per poi visitare il Museo delle Miniere con tutti i suoi reperti e testimonianze presso Pozzo Orlando.

Rinnovato il direttivo il 9 aprile composto da: Vincenza Campagnani Presidente, Tilde Fabi, Vice Presidente, Lucio Crivelli Segretario/tesoriere, Giovanni Ceccarelli; Giampiero Fabbi, Valeria Severini consiglieri, probiviri: Francesco Segoni,Claudio Valecchi, Marcella Virgili per definire la programmazione annuale ricca di novità che prossimamente verranno promosse.

Grazie alla partecipazione al Bando del servizio civile 2023 l’apertura del museo di Pozzo Orlando dal prossimo mese di giugno sarà assicurata per un anno tutta la settimana, per permettere alle scuole, ai cittadini ed ai turisti di conoscere una tra le realtà economiche più importanti del centro Italia che ha segnato un secolo di storia per l’occupazione e la crescita urbanistica della zona.

Da quest’anno anche l’Associazione Amici delle Miniere APS potrà ricevere il 5 per mille per finanziare i progetti dell’Associazione sempre per una crescita e consapevolezza dell’importanza del sito industriale, per chi volesse sostenere l’iniziativa il C.F. 93014940543.