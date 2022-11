Vigilia di campionato per la Ducato Futsal: domani sera al PalaRota arriva il Torgiano

Cocco sul suo esordio nel calcio a 5: “Vivere il parquet dal di dentro è differente, con emozioni molto diverse rispetto al calcio”

La prima squadra della Ducato Futsal si trova alla vigilia di un intenso tour de force che la vedrà scendere in campo per due volte in meno di 48 ore per la seconda e terza giornata di campionato. Si parte mercoledì, quando i ragazzi di De Moraes ospiteranno il Torgiano, in un una curiosa ripetizione del match di Coppa che rappresentò la prima assoluta ufficiale degli spoletini (vittoria per 5-1).

“Ci sono sensazioni positive dopo questi giorni di allenamento – dice il pivot di De Moraes, Filippo Cocco – ed è inutile nascondere che noi preferiamo giocare piuttosto che allenarci. Dal punto di vista atletico sarà molto dispendioso, ma abbiamo le qualità per fare bene in entrambi gli impegni”.

Cocco è nuovo per il calcio a cinque, ma già ha capito molte cose di questo mondo, soprattutto l’importanza che questo sport ha in una città come Spoleto.

“Mi era capitato, quando ero più piccolo, di vedere qualche partita della Maran; ma vivere il parquet dal di dentro è differente, con emozioni molto diverse rispetto al calcio. E non nascondo che, dopo il gol vittoria che ho sbagliato contro il Rivo, entrando negli spogliatoi, ho anche pianto”.

Nel complesso com’è stato calarsi in questa nuova realtà?

“Rispetto al calcio ci vuole molto più fisico e velocità di pensiero; e questo mi ha fatto capire anche la necessità di applicarsi nell’esecuzione di alcuni schemi”.

E il vero obiettivo resta sempre quello…

“Vogliamo essere sempre più costanti nel gioco e nei risultati per fare in modo che il pubblico si affezioni a questa realtà e venga sempre più numeroso al palazzetto. Questo sarebbe un ulteriore stimolo anche per noi per continuare nel lavoro iniziato ad agosto”.

Appuntamento mercoledì alle 21.30 al PalaRota.