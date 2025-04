Vie e Cammini di Francesco. Escursione a Spoleto tra spiritualità, storia e Natura

Lungo le Vie e cammini di San Francesco, nella sua tappa spoletina, vi è uno dei tratti più ricchi di memoria spirituale e valore paesaggistico dell’intero percorso. Un itinerario ad anello che unisce monumenti, sentieri storici, boschi sacri e conventi francescani, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente nel cuore dell’Umbria.

L’appuntamento, promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con l’Associazione Via di Francesco in Umbria e il Comune di Spoleto, è in programma domenica 11 maggio alle ore 9.00 (le iscrizioni saranno possibili da domani, mercoledì 30 aprile https://bit.ly/3YhythG).

L’escursione avrà inizio in piazza Duomo, nel centro storico di Spoleto, dove i partecipanti si raduneranno per iniziare un viaggio che toccherà alcuni dei luoghi più emblematici legati alla presenza di San Francesco nella città. Si attraverseranno zone e luoghi dal grande valore storico e spirituale, a partire dalla Cappella delle reliquie, all’interno del Duomo di Spoleto, dove sarà possibile ammirare una testimonianza straordinaria: la lettera autografa di San Francesco a Frate Leone, un legame profondo che unisce i due nel loro cammino di fede.

Proseguendo si passerà dalla Chiesa di San Simone, dove si potrà comprendere l’importanza degli insediamenti francescani a Spoleto e il ruolo centrale della città nella vita di San Francesco. Un’altra tappa significativa sarà il Ponte delle Torri, uno degli emblemi più iconici della città, che offrirà una vista spettacolare sul paesaggio circostante ed il Monteluco, un luogo di spiritualità immerso nella natura.

In programma anche la visita al Bosco sacro, dove il contatto diretto con la natura si mescola con la storia del convento francescano, offrendo un’occasione per riflessioni e meditazioni. A metà percorso sarà possibile fermarsi per una pausa pranzo, scegliendo tra un pranzo al sacco o un menù convenzionato nelle strutture locali, per ricaricarsi e prepararsi per la seconda parte dell’escursione.

Il cammino continuerà lungo il sentiero di Sant’Antimo e parte del giro dei Condotti. Infine, l’escursione si concluderà con il ritorno al Ponte delle Torri, e al punto di partenza nel cuore di Spoleto.

Per tutti i partecipanti, dopo l’escursione, sarà prevista nel primo pomeriggio anche la visita al Convento di S. Francesco a Monteluco accompagnata da Padre Paolo Zampolini.​