Videosorveglianza urbana: a Spoleto 43 nuove telecamere

Sono 43 le telecamere che entreranno in funzione nell’area del centro storico nella prima metà di febbraio. Terminati i lavori di montaggio e installazione, che hanno permesso di sostituire il vecchio impianto composto da 31 telecamere, il nuovo sistema di videosorveglianza urbana con telecamere Bullet di tipo avanzato verrà illustrato domani, martedì 28 gennaio, in occasione dell’evento che si terrà a Palazzo Mauri, organizzato dal Comando della Polizia Locale del Comune di Spoleto e la piattaforma Polizia Locale Digitale.

Il tema “Videosorveglianza e Privacy: come regolarizzare gli impianti e non rischiare sanzioni”, che verrà affrontato nel corso dell’incontro, gratuito e aperto al pubblico, in programma dalle ore 9.30 alle 12.30, consentirà infatti di affrontare a livello locale un argomento di interesse generale e di stringente attualità legato alla corretta protezione dei dati personali nell’ambito delle tecnologie di controllo digitale e delle normative europee, con particolare riferimento al Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act).

Le aree del centro storico dove sono state posizionate le nuove 43 telecamere Bullet di tipo avanzato vanno da piazza Garibaldi e piazza della Vittoria (compreso il Comando Polizia Locale), corso Garibaldi, via Nuova, vicolo dei Tintori, via Macello Vecchio, via dei Focaroli, via dei Fornari, largo Oberdan e via delle Murelle, fino a via Aurelio Saffi, piazza del Mercato, piazza della Libertà, largo Ferrer ed il Ponte delle Torri.

Entro il primo semestre 2025, compatibilmente con le tempistiche di Enel Distribuzione che dovrà effettuare gli allacci, verrà poi completata la seconda fase dell’intervento, con la sistemazione di ulteriori 36 telecamere Bullet di tipo avanzato, 1 telecamera SpeedDome e 5 telecamere per lettura targhe ad alta velocità (sistema di controllo “Milestones”). Le zone interessate saranno la rotatoria di viale Giacomo Matteotti, la Casina Ippocastano, via Cacciatori delle Alpi, viale Trento e Trieste, la rotatoria all’ingresso nord, piazza della Genga, piazza del Mercato, piazza del Comune, via di Visiale, piazza Campello, via Brignone, via caduti di Nassiriya e uscita Spoleto sud.

Nel corso dell’incontro “Videosorveglianza e Privacy: come regolarizzare gli impianti e non rischiare sanzioni” esperti del settore discuteranno delle implicazioni legate all’uso crescente di sistemi di videosorveglianza, alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche e delle normative sulla privacy. Sarà un’occasione per approfondire il tema della compliance normativa in un contesto di continua evoluzione tecnologica, garantendo che l’adozione di tali sistemi rispetti i diritti fondamentali dei cittadini e sia conforme alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

L’incontro, che verrà moderato dal dott. Ivano Leo, Presidente dell’Associazione Polizia Locale d’Italia, sarà aperto dal sindaco Andrea Sisti e dalla Comandante della Polizia Locale, Alessandra Pirro.

La discussione, nel corso della quale interverranno Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it, Paolo Scarabottini, responsabile dei sistemi informatici e digitali del Comune di Spoleto, l’avvocatessa Francesca Potì, responsabile della protezione dei dati del Comune di Spoleto e Gabriele Di Donato, direttore commerciale del Gruppo Andreani, riguarderà anche le nuove opportunità offerte dal Regolamento AI Act e le implicazioni per i Comuni, la gestione degli impianti di videosorveglianza in ottica di trasparenza e responsabilità e le buone pratiche per evitare sanzioni e proteggere i dati personali dei cittadini.