Videosorveglianza: nuovi impianti nell’area di Passo Parenzi e al Parco pubblico di San Giacomo

Nuovi sistemi di videosorveglianza per prevenire e ridurre I rischi di atti vandalici. Due le aree interessate, con impianti installati e già attivi, rispetto alle quali la Giunta comunale ha approvato ieri la valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA*): l’area verde di Passo Parenzi in via Pasquale Laureti e il nuovo Parco pubblico di San Giacomo.

Il Comune di Spoleto ha realizzato in entrambi I casi degli interventi di riqualificazione e rigenerazione, prevedendo due sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso a protezione del bene pubblico e con la finilatà di mantenere condizioni di sicurezza.

Per quanto riguarda l’area di Passo Parenzi, l’impianto è composto da sette telecamere interno/esterno (sono state sostituite le vecchie telecamere con dispositivi di nuova tecnologia, insieme ad un nuovo impianto di archiviazione), mentre sono tredici nel Parco di San Giacomo, collocate sia in punti interni all’area che in prossimità dei varchi di accesso.

Entrambi gli impianti di videsorveglianza, installati dalla ditta Informatica 3M S.a.s. di Manni Mir & C., consentono la registrazione e la conservazione locale delle immagini.

Parallelamente proseguono i lavori relativi alla seconda fase dell’intervento che completerà la videosorveglianza nel centro storico e in alcune zone limitrofe. Dopo le 43 telecamere entrate in funzione a gennaio e l’installazione di ulteriori 10 prima dell’inzio del Festival dei Due Mondi è in corso d’opera la sistemazione di ulteriori 36 telecamere Bullet di tipo avanzato, 1 telecamera SpeedDome e 5 telecamere per lettura targhe ad alta velocità (sistema di controllo “Milestones”).

Le zone interessate sono la rotatoria di viale Giacomo Matteotti, la Casina Ippocastano, via Cacciatori delle Alpi, viale Trento e Trieste, la rotatoria all’ingresso nord, piazza della Genga, piazza del Mercato, piazza del Comune, via di Visiale, piazza Campello, via Brignone, via caduti di Nassiriya e uscita Spoleto sud.

Come anticipato nei mesi scorsi tutte le nuove postazioni di ripresa entreranno in funzione contestualmente all’attivazione della fornitura di energia elettrica.

“Insieme alla riqualificazione delle due aree e in virtù di un patrimonio a completo servizio della comunità, abbiamo voluto garantire maggiore sicurezza, che corrisponde anche a una migliore vivibilità di questi spazi pubblici, attraverso l’installazione di venti nuove telecamere – ha spiegato l’assessora Letizia Pesci – Parliamo di interventi realizzati in luoghi frequentati, di aggregazione per famiglie, giovani e bambini. Questi nuovi impianti, finalizzati esclusivamente alla tutela della sicurezza urbana e del patrimonio pubblico, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, potenzieranno la capacità di monitoraggio e la tempestività di intervento“.

*Il DPIA serve a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità, la proporzionalità e i relativi rischi, con l’obiettivo di stabilire misure idonee ad affrontare i rischi in riferimento ai diritti e alle libertà delle persone fisiche di cui si effettua il trattamento dei dati.