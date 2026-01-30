Videosorveglianza ambientale e privacy dopo il decreto legge “Terre dei fuochi”. Martedì 3 febbraio, Palazzo Mauri

    • Un incontro pubblico sul tema della videosorveglianza ambientale e della tutela dei dati personali, alla luce delle recenti novità normative introdotte dal decreto legge noto come “Terre dei Fuochi”.

    L’appuntamento, in programma martedì 3 febbraio a Palazzo Mauri dalle ore 9.30 alle 12.30, è rivolto ad amministratori locali, operatori di polizia locale, tecnici comunali e professionisti del settore ed è finalizzato a fornire un quadro chiaro e operativo su come regolare correttamente l’uso delle fototrappole e dei dispositivi di videosorveglianza ambientale, evitando criticità e rischi sul piano giuridico, organizzativo e sanzionatorio.

    Durante l’incontro verranno analizzati i principali profili di compliance normativa, con particolare attenzione all’equilibrio tra esigenze di tutela ambientale, contrasto agli illeciti e rispetto dei diritti fondamentali delle persone riprese.

    In particolare verranno approfonditi i nuovi margini di intervento per i Comuni; le responsabilità organizzative e i ruoli privacy degli enti locali; gli impatti operativi del decreto legge “Terre dei Fuochi”; le indicazioni applicative emerse dalla prassi dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali; le caratteristiche tecniche dei dispositivi e le corrette modalità di impiego nel contesto pubblico.

    Ad aprire i lavori saranno il sindaco Andrea Sisti e la Comandante della Polizia Locale di Spoleto, Alessandra Pirro. Interverranno poi Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca Sicurezza Urbana Integrata, consulente legale ed esperto in privacy e sistemi di videosorveglianza, Paolo Scarabottini, responsabile dei sistemi informatici e digitali del Comune di Spoleto e Matteo Giannelli, direttore vendite, Nivi S.p.A.

    La partecipazione all’incontro è gratuita ma con iscrizione obbligatoria. Per consultare il programma completo ed effettuare l’iscrizione https://shorturl.at/Ypa6y.

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla