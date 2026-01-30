Videosorveglianza ambientale e privacy dopo il decreto legge “Terre dei fuochi”. Martedì 3 febbraio, Palazzo Mauri

Un incontro pubblico sul tema della videosorveglianza ambientale e della tutela dei dati personali, alla luce delle recenti novità normative introdotte dal decreto legge noto come “Terre dei Fuochi”.

L’appuntamento, in programma martedì 3 febbraio a Palazzo Mauri dalle ore 9.30 alle 12.30, è rivolto ad amministratori locali, operatori di polizia locale, tecnici comunali e professionisti del settore ed è finalizzato a fornire un quadro chiaro e operativo su come regolare correttamente l’uso delle fototrappole e dei dispositivi di videosorveglianza ambientale, evitando criticità e rischi sul piano giuridico, organizzativo e sanzionatorio.

Durante l’incontro verranno analizzati i principali profili di compliance normativa, con particolare attenzione all’equilibrio tra esigenze di tutela ambientale, contrasto agli illeciti e rispetto dei diritti fondamentali delle persone riprese.

In particolare verranno approfonditi i nuovi margini di intervento per i Comuni; le responsabilità organizzative e i ruoli privacy degli enti locali; gli impatti operativi del decreto legge “Terre dei Fuochi”; le indicazioni applicative emerse dalla prassi dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali; le caratteristiche tecniche dei dispositivi e le corrette modalità di impiego nel contesto pubblico.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco Andrea Sisti e la Comandante della Polizia Locale di Spoleto, Alessandra Pirro. Interverranno poi Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca Sicurezza Urbana Integrata, consulente legale ed esperto in privacy e sistemi di videosorveglianza, Paolo Scarabottini, responsabile dei sistemi informatici e digitali del Comune di Spoleto e Matteo Giannelli, direttore vendite, Nivi S.p.A.