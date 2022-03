Vicenda portavoce, la Lega: “la toppa peggio del buco”

“Nuovo accesso atti”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente :

“È proprio il caso di dirlo: quando la toppa è peggio del buco. Giudichiamo così infatti il tentativo del Sindaco di Spoleto di giustificare e mettere a tacere il clamore e il caos sollevato dal primo post scritto dal suo portavoce.

Durante l’ultimo consiglio comunale il primo cittadino, ha sconfessato l’operato del suo portavoce scusandosi per le offese contenute nel post sessista pubblicato dal neo assunto portavoce.

Quanto accaduto nei giorni scorsi mette in evidenza, come a palazzo comunale, ci sia a dir poco confusione. Il Sindaco infatti dichiara: ‘quel post non è nelle mie corde’ mettendo così in evidenza una asintonia tra la sua voce e quella portata, e ha poi proseguito concludendo: ‘il post è stato cancellato dopo 20 minuti’.

Ora, appare evidente, che tutto questo caos sia ben lontano dai presupposti scritti nella delibera di giunta del 29/11/2021 in cui si chiedeva un portavoce competente in comunicazione politico-istituzionale. In primo luogo perché alla prima occasione il Sindaco è stato costretto a chiedere scusa, ed è bene anche sottolineare come il primo cittadino abbia tentato di rimediare annunciando la cancellazione di un post su un profilo privato di un normale cittadino.

Quello che manca in questa comunicazione istituzionale è proprio: l’istituzione. Chi parla e per conto di chi? Da dove? Da quale profilo? Il Sindaco Sisti ritiene per caso che il profilo personale del suo portavoce sia un organo istituzionale? È competenza questa? Di cosa stiamo parlando?

Nelle prossime ore effettueremo un nuovo accesso atti per poter visionare il Cv depositato e protocollato, così come stabilito nella delibera di novembre e come dichiarato nel decreto sindacale di nomina, per capire cosa c’era scritto di cosi importante, tanto da spingere il Sindaco di Spoleto ad accettare questo candidato.

PS. Mentre scriviamo, riceviamo segnalazione che il decreto sindacale di nomina del portavoce non sia accessibile e visibile dall’albo pretorio comunale. Riservandoci di verificare accuratamente la segnalazione diamo comunicazione del fatto per come ricevuto”.