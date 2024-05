Vicenda Matteo Falcinelli, la vicinanza del Partito Democratico di Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente :

Il Partito democratico di Spoleto esprime tutto il suo sdegno per le terribili torture alle quali è stato sottoposto il nostro concittadino, Matteo Falcinelli dalla polizia di Miami. Solo la sua forza di volontà e il fisico atletico lo hanno probabilmente salvato da conseguenze ben più gravi. Di fronte a certi fatti dobbiamo essere tutti uniti alle istituzioni in difesa degli italiani che, nei vari Paesi del mondo, possono trovarsi in situazioni difficili e pericolose.

Confidiamo pertanto nell’azione annunciata dal ministro degli esteri di farsi promotore di ogni azione legale che possa restituire tranquillità e giustizia a Matteo Falcinelli e alla sua famiglia. Intanto dal pd giungano le più sincere parole di vicinanza e l’augurio di poterlo riabbracciare quanto prima.