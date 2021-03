Vicenda Cretoni-Morelli, il PD: “Comportamenti da censurare che rivelano l’inadeguatezza di alcuni a ricoprire incarichi che sono punti di riferimento”

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il turpiloquio del Presidente del Consiglio comunale Sandro Cretoni, indirizzato alla Consigliera Marina Morelli durante una seduta della IV Commissione (Sanità) presieduta da quest’ultima, offre al Partito Democratico di Spoleto lo spunto per una serie di riflessioni legate alla mancanza di rispetto in primis nei confronti delle donne, ma in generale delle persone e, fatto gravissimo, delle Istituzioni. Succede, come in questo caso, che massimi rappresentanti delle istituzioni dai parlamentari ai Consiglieri comunali non diano il buon esempio generando emulazione.





Un male che si sta diffondendo nel Paese acuito dalle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria.

Comportamenti da censurare che rivelano l’inadeguatezza di alcuni a ricoprire incarichi che sono punti di riferimento. Siamo alla pacca sulla spalla ovunque e con chiunque, all’autoassoluzione preventiva nel nome di una spontaneità che al contrario non è mai tollerabile né consentita tantomeno nei contesti in cui la forma è anche sostanza.

Una deriva morale della quale tutti noi dobbiamo sentire la responsabilità perché quando una società non si riconosce più nei simboli e nelle istituzioni democratiche affiorano insofferenze, intolleranze e propagande che tanto piacciono alla destra fascista e autoritaria.

Una destra, di cui il Presidente del Consiglio comunale è espressione, che ritiene essergli tutto permesso negando agli altri la libertà di esprimere il proprio pensiero, condivisibile o meno, nei modi civili sempre manifestati dalla Consigliera Morelli. Su tutto imbarazza il silenzio del Sindaco dal quale ci saremmo aspettati una presa di distanza netta e decisa. E’ la prova provata che è tollerante con chi imbraccia il suo vessillo e insofferente a chi lo ostacola.

Partito Democratico