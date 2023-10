Vicenda A.Se., Alleanza Civica: “Dilettanti allo sbaraglio”

Il comunicato stampa dei consiglieri Dottarelli e Profili

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Leggiamo il comunicato dei Sindacati di categoria che esprimono soddisfazione per le rassicurazioni del Sindaco e dell’Amministratore Unico dell’ASe che hanno dato garanzie sull’espletamento del concorso entro ottobre per superare il precariato nella società stessa, e sul prossimo piano industriale che verrà fatto, si dice, entro fine anno.

“Nulla quaestio” sulla necessità di superare qualsiasi forma di precariato e assolutamente legittimo il compiacimento del Sindacato.

Da dilettanti invece il comportamento del Sindaco e dell’Amministratore Unico, perché è ovvio che il fabbisogno di personale debba scaturire da un piano industriale e dal relativo business plan, perché è proprio da questa pianificazione che si definisce la forza lavoro necessaria e le figure professionali che servono. Che senso ha redigere il piano industriale dopo?

E ci sembra ridicolo che dopo due anni di “boutade” e di annunci, ancora oggi non sia stato discusso in Consiglio comunale, soggetto preposto alla sua approvazione, il nuovo assetto che si vuole dare e come e quali servizi pubblici locali l’Amministrazione voglia gestire attraverso l’A.Se.

Senza considerare poi che questo avviene a 15 giorni dalla farsa della delibera sul servizio di manutenzione della pubblica illuminazione, proposta e approvata dalla Giunta, vagliata positivamente dalla maggioranza in Commissione e poi ritirata prima della discussione in Consiglio comunale.

A noi rimane solo un dubbio, rispetto a questo approccio disarmante, ma il Sindaco Sisti non era il “mago” della programmazione? Infatti solo con una magia o con una palla di vetro si può definire il fabbisogno di personale senza prima aver definito e sottoscritto i contenuti del contratto di global service.

Spoleto 2 ottobre 2023

I Consiglieri comunali di Alleanza Civica

Alessandra Dottarelli

Gianmarco Profili