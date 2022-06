Viaggiare in una stanza, presentazione del libro di Maria Teresa Cardarelli

Martedì 28 giugno alle ore 18, Palazzo Mauri

Martedì 28 giugno alle ore 18, presso la Biblioteca G. Carducci a Palazzo Mauri, Maria Teresa Cardarelli, più conosciuta a Spoleto come TAU- artista di arti visive e reduce da Spolia 5. con il video “Tutti sull’arca”, presenterà il suo nuovo romanzo “Viaggiare in una stanza”, accompagnata dall’intervistatrice d’eccezione Glenda Giampaoli, direttrice del Museo della Canapa di S. Anatolia di Narco.

Maria Teresa e Glenda, che si sono conosciute qualche anno fa in occasione della donazione al Museo della collezione di Macchine da cucire-Consalvo Cardarelli, esposta per la prima volta a Spoleto nel 1989 a Palazzo Rosari Spada, introdurranno in quel di Piacenza tra il 2 e il 27 dicembre 2020, dove si svolge la storia di Olga Ciamarra, Vasco Volpi, del piccolo Manuel e degli altri personaggi di un romanzo coinvolgente e appassionato, dove il pubblico potrà rispecchiarsi, condividendo emozioni e situazioni nell’ascolto di alcuni brani letti dall’autrice.

A questo link la sinossi del romanzo https://www.tau-lab.com/viaggiare-in-una-stanza/ insieme ad un invito speciale al lettore partecipe, perché “Viaggiare in una stanza” è un book in progress.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Spoleto. ​