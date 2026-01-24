Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Due settimane fa sono stat i ufficialmente assegnati gli otto alloggi messi a disposizione dall’Ater Umbria ed ubicati in via dei Filosofi nell’area adiacente il Mattatoio comunale . A tal proposito avevamo apprezzato il fatto che, essendo quel palazzo strutturalmente costruito ma non concluso sin dal 2014 , finalmente , grazie ai fondi complementari PNNR , chi di diritto ne poteva venire in possesso . Abbiamo anche preso atto del la parata istituzionale, con tanto di fasce cerimoniali, di Sindaco e company, al momento della consegna ufficiale delle chiavi ai legittimi titolari.

Immancabili foto ricordo, canonici discorsi di rito, scontate autocelebrazioni . Tutto bello e co mprensibile . Quando però le famiglie sono entrate negli appartamenti, da quanto dagli stessi ci è stato segnalato, si sono accort i che funzionava solo l’energia elettrica. Mancavano cioè sia i contatori dell’acqua che quelli del metano. Gli interessati hanno subito pensato che, essendo affittuari, competesse loro l’attivazione del contratto di fornitura. Per questo si sono recati nei preposti uffici per accendere i rispettivi contratti ma , udite, udite, sembrerebbe che ciò non sia possibil e perché manca l’appropriata documentazione da parte del Comune. La cosa ancor più grave è che qualche famiglia, forte delle assicurazioni ricevute, ha disdetto il precedente contratto di affitto e, dal primo febbraio, si ritrova costretta ad abitare in uno stabile dove manca acqua e gas. A meno che il Comune non trovi loro una sistemazione diversa fino alla conclusione dell’iter amministrativo. Non vogliamo per forza di cose polemizzare, però l’accaduto denota l’approssimazione con cui questa maggioranza amministra la cosa pubblica. Certamente rispetto ad altre carenze amministrative e politiche, questo episodio potrebbe scendere in secondo piano, ma è comunque indice di leggerezza e superficialità. Forse qualche foto pomposa in meno e qualche certezza in più non ci avrebbe portato a tale situazione.

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Lega