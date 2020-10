VesciaArt parla russo grazie a Natalia Yaroshuk

L’artista vero ha un’anima libera e vola oltre le convenzioni, i lacci e lacciuoli di questa vita di per sé complicata.

L’estemporanea è un momento creativo che si fonde con la gioia di ritrovarsi e vivere felici momenti insieme.

Domenica a Vescia, hanno trionfato amicizia, arte e rispetto.

Una combinazione perfetta per la riuscita dell’evento artistico che ha visto vittoriosi nell’ordine:

1° Premio

Natalia Yaroshuk

2° Premio

Corrado Belluomo

Alias Krishna Kumara Das

3° Premio

Brocchieri Luigia

4° premio

Giulia Masciale

5° Premio

Marcella Francucci

Nota di merito per la Proloco Vescia Scanzano che ha contribuito a rendere la giornata agevole, al suo Presidente Marco Farneti che ha contribuito personalmente con un’altra azienda, ditta F.lli Chiocchini ai 200 euro del primo premio acquisto.

Un ringraziamento a Caglio Fiore, azienda della Valnerina.

Ottimo contributo di Silvano Camilli,

con il cesto ricchissimo di prodotti tipici, un grazie sentito ad Ariel di Foligno, raccolti di comunità fra gli altri e al Gruppo Acquisti Solidale detto Gas sportella, nella persona del suo Presidente Leonello Ortolani.

6° Premio alla Carriera per i 50 anni di arte, scrittura e creatività di Marco Giacchetti da parte di Carapace Mac Art, Movinento artistico culturale, che peraltro, ha curato tutta l’organizzazione di VesciArt.

Al ristorante Fichetto, il plauso più grande per aver ospitato e deliziato il palato degli artisti di VesciArt.