Vescia inondata di buon olio e arte incorona Lello Negozio

di Lia Novisa

Nel ricco carnet di eventi previsti nella due giorni dell’olio di frantoio nell’amena frazione folignate di Vescia, si è svolta la festa conclusiva di Carapace Movimento Artistico Culturale e delle sue ben nove estemporanee, che si sono tenute nel territorio umbro, nel dopo pandemia, in occasione dell’evento Frantoi del Menotre a Vescia.

La kermesse organizzata dall’associazione sviluppo del territorio del Menotre e dalla Proloco Vescia Scanzano ha visto protagonisti i frantoi della Valle presenti proprio nel territorio vesciano pregno di ulivi secolari che producono olio extravergine di oliva di ottima qualità.

A corollario dell’evento, la mostra micologica con funghi di varie specie eduli e non, una ricca mostra di Bonsai, le lezioni di panel Test di Angela Canale e l’esposizione di prodotti tipici classici della Valle del Menotre.

L’estemporanea che ha registrato l’arrivo degli artisti fra i migliori del centro Italia, si è svolta regolarmente durante la giornata di domenica baciata dal sole e dalla temperatura gradevole.

Vincitori dell’ Estemporanea 🏅realizzata in Via dei Frantoi a

Vescia sotto l’egida di Carapace Mac Art diretto da Mariolina Altamura Savino sono nell’ordine:

1° Premio Lello Negozio

2° Premio Marco Giacchetti

3° Premio Donatella Dalla Ragione

4° Premio Armando Tordoni

5° Premio Sabrina Casciari

Premio assoluto

Mostra Concorso:

Armando Tordoni

Patrocinanti:

Associazione Progetto e Sviluppo

Valle del Menotre

Proloco Vescia Scanzano

Comune di Foligno