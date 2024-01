Verso le regionali, Ora Spoleto aderisce a Un patto avanti

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Domenica 21 gennaio, come ORASPOLETO, abbiamo partecipato all’iniziativa di Perugia, denominata “Un Patto Avanti”, in cui, finalmente, il centrosinistra umbro si incontra di nuovo per un progetto di coalizione che mira a correre compatto verso il voto per comunali, europee e regionali. In campo Pd, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Psi, Civici e l’Associazione Demos. Con un obiettivo comune: contrastare e battere la destra, spodestandola dal governo della Regione ma anche negli altri comuni dove si voterà, per il bene dei cittadini umbri che meritano politiche migliori. C’è anche l’ambizione di essere “modello e laboratorio nazionale per la coalizione di centrosinistra”. Il concetto emerso, e sottolineato da tutti, è chiaro: divisi si perde, uniti nel ’campo largo’ si può e si deve vincere.

Emblematicamente sul palco dell’iniziativa c’era una sedia vuota, una sedia che gli organizzatori auspicano sia occupata da molte associazioni, movimenti, gruppi di persone, nuovi compagni di viaggio pronti ad affrontare insieme il nuovo progetto di coalizione regionale ma anche per elaborare una piattaforma programmatica comune da spendere nelle varie realtà territoriali.

Spoleto non è impegnata in questa tornata elettorale ma Spoleto costituisce una eccezione nel panorama umbro caratterizzandosi come giunta di centrosinistra in cui sono rappresentati tutti i gruppi aderenti al patto. ORASPOLETO è un piccolo ma motivato gruppo di persone che ha espresso alle ultime elezioni una assessora (con deleghe alla scuola, ai servizi sociali e al benessere della persona) e una consigliera comunale (ora vicepresidente del Consiglio comunale). Fin dalla sua nascita (ricordiamo la bellissima e non riuscita campagna elettorale nella precedente consigliatura al fianco di Camilla Laureti) ORASPOLETO ha sempre avuto come caratterizzazione politica di unire tutte e le forze della sinistra (ed è per questo che abbiamo vinto) con un corredo programmatico che vede come punti qualificanti l’antifascismo, la pace, la partecipazione, i diritti, il superamento delle diseguaglianze di genere; abbiamo promosso iniziative specifiche che hanno dato un colore particolare e di qualità alla nostra amministrazione.

Per tali motivi ORASPOLETO aderisce con convinzione al UN PATTO AVANTI, pronto a dare il suo contributo di proposte di idee e a partecipare attivamente alle iniziative che via via si organizzeranno. Prendendo spunto da questa iniziativa regionale ORASPOLETO solleciterà quanto prima un incontro con le forze politiche comunali della maggioranza per rinsaldare e coordinare meglio le nostre iniziative a livello comunale.