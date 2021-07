Verso le amministrative, ‘Spazio Civico’ è al lavoro

La nota stampa del nuovo progetto civico formato da Civici X, DifendiAMO Spoleto, Spoleto Futura, Spoleto SÌ e Italia Viva

Le realtà che compongono Spazio Civico (Civici X, DifendiAMO Spoleto, Spoleto Futura e Spoleto SÌ) sono tornate a riunirsi nella giornata di ieri per formare il coordinamento operativo di questo nuovo progetto civico che sta registrando l’adesione di sempre più cittadini e importanti realtà politiche come Italia Viva.

Spazio Civico rimane aperto al dialogo con tutta la società civile e quelle forze politiche che vorranno condividere con noi un progetto alternativo nella metodologia, nella visione del territorio e del suo futuro. L’obiettivo è porre la città e la sua Comunità al centro di un programma che può riunire e far conciliare anche più visioni politiche verso un bene comune chiamato “Patrimonio Spoleto”. Competenza, responsabilità, trasparenza, coesione, lealtà, coraggio e partecipazione saranno i valori che guideranno la nostra azione politica.

Le prossime elezioni rappresentano una opportunità di conciliazione per una Comunità da troppo tempo sfilacciata, impregnata di insensate rivendicazioni e personalismi che hanno causato solo il depauperamento dei servizi per i cittadini e l’impoverimento della nostra città, dal punto di vista economico, sociale e politico. Serve una città coraggiosa e unita per risanare le ferite del passato e riportare Spoleto al centro dialogante del nostro territorio, ridonandole quel ruolo che le compete nel panorama regionale, nazionale ed europeo.

Il coordinamento avrà il compito di gestire le adesioni, la campagna elettorale, di incontrare gli interlocutori politici che vogliono intraprendere questo nuovo cammino con noi, oltre che di organizzare i tavoli tematici che troveranno il loro culmine in un importante evento partecipativo pubblico che si terrà l’8 agosto dove, insieme ad associazioni e cittadini, terminerà il lavoro di elaborazione del programma.