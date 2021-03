Verso il congresso, PD Spoleto: “Ne usciremo rafforzati anche come comunità locale”

Il comunicato stampa

Si apre per il Partito Democratico umbro la fase congressuale che restituirà l’assetto indispensabile per dare slancio all’azione politica e all’organizzazione in vista delle scadenze elettorali d’autunno.

Il Pd di Spoleto da tempo ha avviato un confronto con i propri iscritti e simpatizzanti secondo il metodo della collegialità che sta producendo risultati importanti come la gestione della crisi politico-amministrativa del nostro Comune. Attraverso collegamenti da remoto gli incontri sono costanti e partecipati. Denotano la volontà di tutti di contribuire in maniera fattiva al superamento di vecchie logiche di parte che tanti danni hanno prodotto al Partito Democratico locale, ma soprattutto alla città.

E i risultati si vedono. Il Pd di Spoleto candida Camilla Laureti alla segreteria provinciale, avrà rappresentanti nei ruoli di vertice a livello regionale e nell’individuare nella figura di Stefano Lisci il Segretario dell’Unione comunale dimostra la precisa volontà di superare ogni divisione per contare di più nel territorio umbro e nazionale.

Il Congresso sarà anche e soprattutto l’occasione per focalizzare le problematiche sulle quali lavorare nei prossimi anni per il loro superamento. Parleremo dell’ospedale e dei servizi socio-sanitari per i quali pretenderemo che gli impegni assunti dalla Regione vengano rispettati. Ci batteremo perché il San Matteo degli Infermi non solo sia ripristinato nella situazione antecedente alla pandemia, ma venga potenziato nell’ambito dei servizi dell’emergenza urgenza e nelle specialistiche.

Altro argomento sul quale punteremo l’attenzione è quello delle nuove povertà legate alla mancanza di lavoro e di sviluppo economico.

Si tratta di questioni di enorme portata che il Pd intende condividere con le forze progressiste della città, con le categorie economiche e sociali, con le forze sindacali e l’associazionismo. L’obiettivo e traghettare Spoleto fuori dall’isolamento e dall’inerzia nella quale è precipitata negli ultimi anni.

Intanto invitiamo gli iscritti del 2019 a continuare ad aderire al Partito Democratico rinnovando la tessera 2020 che darà accesso al Congresso. L’auspicio è inoltre quello di avere l’adesione di energie e forze nuove che con il loro apporto contribuiranno ad elaborare un progetto che guardi al futuro della nostra città. Sarà l’avvio di un percorso impegnativo ma, siamo certi, pieno di soddisfazioni.

