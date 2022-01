“Verità per Giulio Regeni”, il Comune di Spoleto aderisce alla campagna di Amnesty International

La mozione approvata dal Consiglio Comunale. Maura Coltorti: “Il voto unanime dimostra che per questa città la verità, la giustizia , e sopratutto la difesa dei diritti umani sono una priorità”

(DMN) Spoleto – il Consiglio Comunale di Spoleto, nella seduta del 24 gennaio 2022, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai Gruppi di maggioranza – con prima firmataria la vice presidente del Consiglio Comunale Maura Coltorti di Ora Spoleto – per l’adesione alla campagna di Amnesty International “Verità per Giulio Regeni”.

“Lo striscione che verrà affisso sul Palazzo Comunale , il 3 febbraio , giorno in cui è stato ritrovato il corpo di Giulio Regeni, – ha scritto in un post su Facebook Maura Coltorti – è un gesto simbolico, tutti ne siamo consapevoli, sappiamo che non cambierà la vita dei nostri concittadini ma il voto unanime dimostra che per questa città la verità, la giustizia , e sopratutto la difesa dei diritti umani sono una priorità.

Ai genitori di Giulio va la nostra solidarietà che da 6 anni si battono perché la verità e le responsabilità del’omicidio vengano alla luce e la nostra vicinanza al popolo egiziano ,a quegli uomini e donne che provano ancora ad occuparsi di diritti umani nel loro paese, nonostante la forte repressione a cui sono sottoposti .”

Nella foto di archivio: l’iniziativa “Verità per Giulio Regeni” in piazza Garibaldi il 25 gennaio 2018