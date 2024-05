Verde pubblico, strade, cimiteri: gli interventi della prossima settimana

Nuovi interventi di manutenzione e sistemazione in programma la prossima settimana per Ase Spoleto e la ditta Gardenland.

La società in house del Comune di Spoleto effettuerà la sostituzione delle pietre della pavimentazione stradale in via Duomo, la pulizia delle cunette nella strada di accesso a Colle Perticone, la decespugliazione nella zone Ancaiano-Cese, Borgiano e Trignano (in corrispondenza dei punti interessati dagli interventi ANAS per la messa in sicurezza) e lungo la strada San Giacomo-Protte e da San Venanzo a Beroide.

Manutenzione anche per il verde pubblico: gli interventi sono in programma alla scuola primaria e alla palestra di San Martino in Trignano, nelle scuole d’infanzia Collodi, Eggi, San Giacomo, nelle scuole d’infanzia e primaria di Terzo La Pieve, Beroide e Baiano, alla scuola media “Luigi Pianciani” e nella Zona PEEP a San Nicolò.

Il taglio dell’erba, che interesserà anche l’area dello Stadio comunale, è previsto nei cimiteri di Azzano, Santa Croce e Terzo La Pieve, mentre lo svuotamento dei sacchi avverrà nei cimiteri di Spoleto, San Sabino e San Giacomo. In programma la pulizia delle fontane in piazza del Mercato, piazza Campello e piazza Pietro Fontana, gli interventi di riparazione ed i nuovi allacci per le lampade votive, la manutenzione della pubblica illuminazione (sostituzione delle lampade non funzionanti), lo smontaggio degli allestimenti per il Giro d’Italia, la manutenzione degli arredi nei seggi elettorali in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno.

Prosegue l’intervento a Palazzo comunale per la sistemazione della porta che conduce alla Torre campanaria, così come le verifiche degli impianti elettrici e di sicurezza del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e del Complesso monumentale di San Nicolò. Le squadre di Ase Spoleto provvederanno inoltre alla sistemazione della segnaletica stradale per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi e in vista della Fiera di Sant’Antonio in viale Trento e Trieste che si terrà il prossimo 2 giugno.

Per la manutenzione del verde pubblico sono in programma la prossima settimana anche gli interventi di Gardeland. Il taglio dell’erba, delle siepi e la pulizia dei cestini verrà effettuato alla Casina Ippocastano e in viale Giacomo Matteotti, all’ingresso Sud di Spoleto, Porta Loreto, all’altezza dell’incrocio tra viale Martiri della Resistenza e via Loreto, all’Istituto superiore “Giovanni Spagna”, nella zona Villa Redenta, in via Flaminia, in via delle Lettere e all’incrocio con via Nursina, all’ingresso nord Spoleto, in piazza della Vittoria e in via Cacciatori delle Alpi.