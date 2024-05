Verde pubblico e manutenzione. Il programma dei lavori fino a venerdì 24 maggio

Anche questa settimana proseguono gli interventi di Ase Spoleto nel territorio comunale: dalla manutenzione e pulizia stradale al taglio dell’erba, dagli interventi nei cimiteri e a quelli che interesseranno l’illuminazione e gli edifici pubblici e la movimentazione della segnaletica stradale in occasione del mercato del venerdì e della processione in occasione delle celebrazioni per Santa Rita.

Per quanto riguarda le strade è in corso la riparazione delle buche e la sostituzione di pietre in via Duomo, la pulizia delle griglie in via dei Vetrai, via Piersanti Mattarella e nel parcheggio di via Visso, la pulizia delle cunette e delle banchine in via dei Vetrai, via Piersanti Mattarella, la decespugliazione e taglio dell’erba in corrispondenza degli incroci stradali per ripristino visibilità nelle zone di Baiano, San Giovanni di Baiano, San Nicolò, Pontebari e San Sabino.

È in programma inoltre l’innaffiamento delle fioriere e la manutenzione del verde pubblico al Complesso monumentale di San Nicolò con attivazione dell’irrigazione, nella zona delle case popolari di via dei Filosofi, a Testaccio e in via Melloni.

Prosegue anche l’attività di pulizia del cimitero di Spoleto e di quelli di San Sabino e San Giacomo con nuovi allacci, disdette e riparazioni di lampade votive.

Per quanto riguarda gli interventi agli edifici pubblici è prevista la verifica dell’impianto elettrico e di sicurezza det Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’, del Teatro Nuovo ‘G. Carlo Menotti’ e del Complesso monumentale di San Nicolò.

È in programma inoltre la pulizia delle coperture nelle scuole primarie di “Santa Croce” e Villa Redenta, dove è prevista anche la manutenzione degli intonaci, nella scuola dell’infanzia di via Visso e a Palazzo comunale dove inoltre si provvederà alla sistemazione degli infissi nella porta della torre campanaria.

Parallelamente la ditta Gardenland di Bocci Novello, a cui il Comune di Spoleto ha affidato una serie di interventi relativi al verde pubblico, oltre alla pulizia dei cestini effettuerà il taglio dell’erba e delle siepi nel parcheggio di via dei Filosofi, ai giardini di via 1° Maggio, in viale della Repubblica, giardino due pini, in via Cecili, largo dei Tigli, piazza della Signoria, via Visso e piazza Campello (foto).