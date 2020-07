Rinviata al 2021 la settima edizione de La SpoletoNorcia in MTB. Al suo posto SpoletoNorcia Bike Day: il 4,5 e 6 settembre previsti sei percorsi liberi

(DMN) Spoleto – il fiume colorato di duemila bikers sulla vecchia ferrovia Spoleto-Norcia quest’anno non ci sarà. In una conferenza stampa streaming, tenuta dal responsabile della comunicazione della manifestazione, Paolo Augusto Menconi, dal presidente del Comitato organizzatore, Luca Ministrini e dal presidente del MTB Club Spoleto, Emiliano Di Battista, é stato annunciato infatti che l’edizione numero sette de La SpoletoNorcia in MTB, prevista per il primo weekend di settembre di quest’anno, é stata rinviata al 5 settembre 2021 causa delle norme troppo stringenti legate all’attuale emergenza sanitaria per il Covid-19.

Al suo posto, negli stessi giorni, il 4, 5 e 6 settembre 2020, si terrà La SpoletoNorcia Bike Day: tre giorni in cui verranno messi a disposizione, gratuitamente, per gli appassionati dei pedali, ben sei suggestivi percorsi del territorio.

Nei prossimi giorni, tramite il sito ufficiale della manifestazione, verranno illustrati due percorsi per mountain bike , due per bici da strada e due adatti alla gravel.

Come ha sottolineato il presidente Luca Ministrini, per evitare assembramenti, tutti i tracciati non avranno un punto di partenza o un orario di inizio predefinito ma potranno essere percorsi liberamente in qualsiasi momento dagli appassionati. Sempre nei prossimi giorni verranno comunicati ulteriori dettagli riguardanti i tre giorni de La SpoletoNorcia Bike Day.

Al termine della conferenza stampa l’appello agli appassionati di ciclismo é stato unanime: “Venite comunque a pedalare a Spoleto”.