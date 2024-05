Venezia Sposa il Progetto Spoleto Meeting Art Speciale Biennale, dal prossimo anno Premio al Teatro La fenice

Il Premio Menotti art Festival e Quotidiano la Notte per la promozione della Cultura e delle Arti vola alto nella Città della laguna con un parterre di ambasciatori , artisti , accademici e Capi di Stato : il tutto sabato prossimo alle ore 15 30 presso la Ex Chiesa di san Leonardo di Venezia, concessa dal Comune di Venezia ed inserita nel progetto Le Città in Festa con le assessore Laura Besio ( Servizio al Cittadino) e Paola Mar ( Cultura). Il menotti art festival in collaborazione con l’accademia Auge del rettore Giuseppe Catapano e del presidente Cesare Cilvini e con l’Accademia Tiberina rappresentata da Franco Antonio Pinardi e da Franco Spada ha messo insieme una squadra veramente unica che aveva visto l’apertura anche da parte della Fondazione la Fenice per una rappresentazione della kermesse, che invece avrà luogo presso la ex Chiesa di san Leonardo dove sono previste le esposizioni di Luciano Preti, Marco Quarantini, Rita Elisa Landeau Orsini.

Ecco tutti i premiati di Sabato 18 alle ore 15 30 : Foranna Marcella, Alessandro Piccioli, De Fulvis Anna, Sabrina Morelli, Antonio Vinciguerra, Michele Pecora,

Lorenzo Ludi, Vernacchia Mario, Pietro Camardella, Vincenzo Bocciarelli, Maurizio Diana, Marco Quarantini, Alfonso Bottone, Isabel Russinova, Laura Altamore, Antonio De Paoli,Michele Pinto, Rita Elisa Landeau Orsini, Mario del Viero, Antonio Barbuto, Luciano Preti, Emmanuel Charles, Andrea Nappi, Aldo Fittante, Piero Rispoli, Wondy Rossini, Maria Sole Lizzari e premio speciale per le attività internazionali a Rose Stefany Boisrond ( Am. Haiti in Itala).

Molto ampliate e consolidate anche le esposizioni artistiche a cura di Luca Filipponi ed Assunta Cuozzo con Maurizio Diana a Villa Pannonia di Venezia Lido( fino al 17 giugno) dal 17 giugno al 4 Luglio sempre a Villa Pannonia Lorenzo Ludi, Silvio Amato presso Antico Ristorante Gatoleto, Antonio Barbuto presso Hotel President di Mestre, Maria Sole Lizzari presso Ristorante Al Colombo di Domenico Stanziani, Mario Lo Coco presso Ego Boutique Hotel Venezia, Gabriella Sernesi presso Hotel president di Mestre, Paola Biadetti e Piergiorgio Maiorini presso altre dimore storiche Veneziane, Evelina Marinangeli presso Hotel Cristallo di Venezia Lido.

Al termine della premiazione si svolgerà una serata di gala Placè con prenotazione obbligatoria presso il Ristorante Antico Gatoleto a partire dalle ore 21 del 18 maggio a cura dello Champagne Club Italia promossa da Luca Filipponi e Cesare Cilvini. Soddisfatto Luca Filipponi ( in foto presso la Galleria Royale di Bruxelles): ” Un evento che Venezia ha sempre di più accolto e voluto con la presentazione dello Speciale Biennale di Venezia Ge Magazine”. Durante le kermesse saranno svolte delle performance artistiche e musicali di Tania Di Giorgio, Alessandro Piccioli, Emanuela Mari.