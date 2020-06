Il Menotti Art Festival a Venezia con SpoletoMeetingArt

Il Prof. Luca Filipponi ha presentato ufficialmente il Progetto Art In The City che potrà essere ripetuto in laguna

La Kermesse Spoletina ha svolto un’intensa attività culturale, artistica e relazionale con numerose visite a monumenti e luoghi artistici insieme alle autorità locali del Comune di Venezia, consorzi di operatori turistici , albergatori. Il Prof. Luca Filipponi ha presentato ufficialmente il Progetto Art In The City che potrà essere ripetuto a Venezia e quello della Cittadella dell’Arte che ha trovato notevole interesse nella serenissima:” In tutto il Comune ed il circondario di Venezia ci sono oltre cento luoghi da assegnare o gestire, di cui alcuni molto importanti ed anche in buono stato o parzialmente ristrutturati, c’è una buona sintonia “.

Nella giornata di domenica 14 giugno è stata presentata la Mostra Spoleto Meeting Art Venezia a cura di Paola Biadetti, con la presenza di nove Artisti presso Villa Pannonia Venezia Lido. Il Prof. Luca Filipponi e la Prof.ssa Assunta Cuozzo hanno presentato i nove artisti presenti che esporranno in Villa Pannonia fino all 9 Luglio: Amato Silvio, Bellanca Morena, Bellon Miriam, Craia Silvio, Gregorio Luigi, LiGotti Annamaria, Ludi Lorenzo, Maiorini Piergiorgio, Marjanovic Scalise Nikolina. Il Menotti Art Festival Spoleto sta esponendo a Bruxelles fino al 31-10-2020, a L’Aquila con l’Americano Edward Evans a palazzo Burri Gatti, a Spoleto caffè Letterario del Sansi via della Salara Vecchia 21 con Pietro Camardella noto Designer e poi a Venezia. L’Arte non si ferma e a settembre (25-28 settembre 2020) il Festival è già sold out.