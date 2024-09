“Venere nemica” di e con Drusilla Foer, mercoledì 25 settembre ore 20.45 Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”

Mercoledì 25 settembre alle ore 20.45 al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” si terrà lo spettacolo Venere nemica di e con Drusilla Foer, con Elena Talenti, per la regia di Dimitri Milopulos.

Lo spettacolo, inserito fuori abbonamento nella Stagione 2023/2024 del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune di Spoleto, era stato rinviato a causa di problemi di salute dell’artista.

La biglietteria sarà aperta mercoledì 25 settembre dalle ore 17.00 al botteghino del Teatro Menotti.

Drusilla Foer, attrice, cantante e autrice, porta in scena a Spoleto lo spettacolo ispirato alla favola di APuleio “Amore e Psiche”. Venere nemica rilegge il mito in modo divertente e commovente, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e dei.

“Se c’è una cosa che un Dio detesta è non essere creduto”. Ma dinanzi a Venere, a questa Venere, lieve, ironica, tagliente, spietata – e al suo incredibile colpo di teatro, come si fa a resistere? Come si fa a non credere. Un’originale pièce teatrale supportata dalla musica con un repertorio inaspettato, intenso, crudele, a tratti musical.