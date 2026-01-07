Venerdì 9 gennaio alle 13.30 inaugurazione Casa della Comunità e PUA di Spoleto in via Aldo Manna

Taglio del nastro, venerdì prossimo 9 gennaio alle 13.30, della Casa della Comunità e del PUA, Punto Unico di Accesso ai servizi socio sanitari di Spoleto dell’Azienda Usl Umbria 2, in via Aldo Manna.



La cerimonia vedrà la partecipazione delle massime autorità istituzionali civili, militari e religiose.



Intervengono tra gli altri la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, il Vescovo dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia Mons. Renato Boccardo, la Direttrice Salute e Welfare della Regione Umbria Daniela Donetti, il Direttore Generale dell’Azienda Usl Umbria 2 Roberto Noto.



Punto Unico di Accesso (PUA)

Verrà presentato alla cittadinanza il PUA, Punto Unico di Accesso, una “porta d’ingresso” unica per la comunità cittadina, specialmente per i soggetti fragili o con bisogni complessi. Un servizio socio-sanitario attivo nelle Case della Comunità che centralizza le informazioni e l’accesso ai servizi sanitari e sociali integrando le attività assistenziali e garantendo, così, un percorso di presa in carico personalizzato con l’aiuto di professionisti come assistenti sociali e infermieri.



Casa della Comunità (CdC)

Anche la Casa della Comunità (CdC), finanziata con fondi PNRR, rappresenta una novità nel panorama dell’assistenza territoriale ed è una struttura sanitaria che offre ai cittadini un intervento integrato e multidisciplinare di vari professionisti riunendo medici di base, pediatri, infermieri, specialisti e assistenti sociali per offrire servizi di prossimità come visite, prelievi, vaccinazioni e gestione delle cronicità, alleggerendo ospedali e pronto soccorso.



Si tratta quindi di due nuove strutture territoriali che avranno un ruolo centrale e strategico nel nuovo Piano Socio Sanitario Regionale e che produrranno un indubbio salto di qualità nella presa in carico, nell’assistenza e nelle cure al cittadino.



La Direzione della Usl Umbria 2 invita gli operatori dell’informazione e la cittadinanza a partecipare a questo importante evento per la sanità regionale, per l’azienda sanitaria e per il territorio di Spoleto.