Venduti tutti i Calendari dell’Avvento della Fattoria Sociale

La Fattoria Sociale è felice di annunciare che il Calendario dell’Avvento 2024, realizzato grazie alla collaborazione con la Cooperativa Il Cerchio, il prezioso contributo di Brunello Cucinelli, gli utenti dei centri e numerosi commercianti del territorio, è andato completamente esaurito! Grazie alla generosità di tutti voi, il ricavato sarà interamente dedicato a implementare e arricchire le attività destinate ai ragazzi della Fattoria Sociale, proseguendo il nostro impegno per l’inclusione sociale e lavorativa di giovani con disabilità e autismo. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito al progetto, sia acquistando il calendario sia donando i prodotti e le esperienze che hanno reso unica ogni giornata dell’avvento. Ora non resta che scoprire le sorprese che si nascondono in ogni tasca del calendario e continuare a seguirci per scoprire tutte le novità sui progetti e le attività della Fattoria Sociale! Maggiori informazioni su https://fattoriasocialespoleto.it/calendario-avvento/