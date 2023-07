Vendita Hoist Italia srl. La Conferenza dei Capigruppo ha incontrato i sindacati

Questa mattina a Palazzo Comunale

“Se Hoist vuole vendere favorisca l’ingresso di realtà imprenditoriali solide, in grado di valorizzare la professionalità dei tanti lavoratori che da anni garantiscono il buon funzionamento dell’azienda”. È questo uno dei punti che i sindacati hanno esposto ieri mattina, giovedì 27 luglio, a Palazzo comunale in occasione della Conferenza dei Capigruppo.

L’incontro di questa mattina, a cui hanno partecipato tutti i gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale, è stato convocato alla luce degli sviluppi della cessione, da parte di Hoist Italia srl, della più importante realtà di recupero crediti del territorio spoletino alla società Ixigest srl.

Le Organizzazioni Sindacali Cigl, Cisl e Uil, presenti insieme ai Rappresentanti Sindacali Aziendali, nel ribadire l’impossibilità di accettare le condizioni previste dal piano industriale proposto da Ixigest (taglio del 15% della retribuzione base, rinuncia del livello di inquadramento attuale, rinuncia agli scatti di anzianità maturati), hanno chiesto ai rappresentanti istituzionali di fare il possibile affinché, in un territorio fiaccato, in meno di sette anni, dal sisma 2016 e dall’emergenza sanitaria, vengano tutelati tutti i posti di lavoro.

Una richiesta che non può prescindere dalla creazione a Spoleto di un Osservatorio sul lavoro e dall’impegno, da parte dei rappresentanti politici, a svolgere un ruolo di garante per quanto riguarda le aziende che intendono investire nel territorio spoletino.

I rappresentanti politici presenti hanno non solo manifestato ai sindacati, e quindi a tutti i lavoratori, la propria vicinanza e la volontà di mettere in campo ogni azione che si riterrà utile per superare questo nuovo momento di difficoltà, decidendo, per quanto riguarda la Conferenza dei capigruppo, di mantenerla aperta affinché sia possibile riconvocarla in maniera tempestiva qualora intervenissero novità di rilievo, ma hanno anche condiviso la necessità di lavorare da subito alla creazione di un Osservatorio sul Lavoro a Spoleto, con l’obiettivo di monitorare in maniera puntuale l’andamento del tessuto economico ed imprenditoriale della città.

Unanime il giudizio circa le richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali, fatte proprie dalla Conferenza dei capigruppo e considerate assolutamente condivisibili sia dal punto di vista formale che sostanziale.​