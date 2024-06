Vendita ex Maran, sindacati soddisfatti per il “mantenimento delle condizioni economico-contrattuali dei singoli dipendenti”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

In data odierna (ieri, 4 giugno, ndr) si è svolto il tavolo nazionale per espletare la procedura ex art. 47 tra Hoist Italia Srl e System Italia Srl

Confermato il passaggio di tutto il perimetro occupazionale della sede di Spoleto , con il mantenimento delle condizioni economico-contrattuali dei singoli dipendenti

Seguiranno altri incontri, incluso quello già programmato in Regione per il giorno 20 giugno, ore 11.00 per proseguire il confronto

Le OO.SS. e le RSA esprimono soddisfazione e auspicano che i segnali di oggi portino ad un accordo soddisfacente per tutte le lavoratrici e i lavoratori.