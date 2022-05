Vede arrivare la Polizia ed ingerisce un involucro con la cocaina

È successo ieri notte a Spoleto

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, – si legge in una nota stampa della Questura – durante i servizi di controllo del territorio, hanno denunciato un uomo che, fermato dai poliziotti, nel tentativo di eludere il controllo ha ingerito un involucro contenente della sostanza stupefacente.

È accaduto ieri notte quando, nel corso dei pattugliamenti in località Pontebari, zona abitualmente frequentata da assuntori e spacciatori di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno notato un giovane – poi identificato come un cittadino albanese – che, sorpreso dalla volante, ha cercato di fuggire nascondendosi tra le sterpaglie.

Il giovane, raggiunto dai poliziotti, nel tentativo di eludere il controllo e di occultare un involucro di cellophane contenente presumibilmente dello stupefacente, lo ha ingerito.

Dopo averlo identificato, gli operatori hanno appreso che il ragazzo era lo stesso straniero che, qualche giorno prima, era stato arrestato dalle volanti perché, nello stesso luogo, era stato fermato e trovato in possesso di 11 involucri di cocaina pronti per lo spaccio.

All’esito del giudizio per direttissima era poi stato condannato – con sentenza di patteggiamento – a 8 mesi di reclusione e 2000 euro di multa con sospensione condizionale della pena.

Sentito dai poliziotti in merito al suo comportamento, il giovane, in evidente stato di agitazione, non è riuscito a fornire alcuna motivazione.

Su disposizione del Pubblico Ministero, è poi stato accompagnato presso il locale nosocomio per essere sottoposto a controlli. Sentito dai sanitari, ha ammesso di aver ingerito una bustina contenente della cocaina e al fine di scongiurare pericoli per la sua salute, è stato sottoposto ad una terapia farmacologica.

Ultimate le cure, – conclude la nota – gli agenti del Commissariato lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.