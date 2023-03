Vecchia ferrovia, infrastrutture e opere pubbliche: incontro pubblico a Norcia con l’assessore Melasecche

Venerdì 3 marzo ore 17 presso la Sala Digipass

Vecchia ferrovia, infrastrutture e opere pubbliche in Valnerina come

fattori fondamentali della rinascita

Incontro pubblico con l’assessore regionale Enrico Melasecche

Venerdì 3 marzo ore 17 presso la Sala Digipass di Norcia

Vecchia ferrovia, infrastrutture e opere pubbliche in Valnerina come

fattori fondamentali della rinascita: sono questi i temi al centro

dell’incontro in programma venerdì 3 marzo, aperto alla cittadinanza,

che vedrà la partecipazione dell’assessore regionale alle infrastrutture

e trasporti Enrico Melasecche. Appuntamento alle ore 17 presso la Sala

Digipass di Norcia. A intervenire saranno anche i consiglieri regionali

Lega Umbria Manuela Puletti e Valerio Mancini che esporranno le azioni

messe in campo dalla Regione Umbria per il rilancio dell’area della

Valnerina fortemente provata dal sisma del 2016 e le iniziative in

programma. Presente l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Norcia

Giuliano Boccanera, modera Valentina Fausti. I cittadini sono invitati a

intervenire per avere chiarimenti e porre domande.