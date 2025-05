‘Vecchi segni, nuove storie’, il MANTR inaugura il nuovo ciclo di conferenze

Il nuovo ciclo di conferenze di settore ‘Vecchi segni, nuove storie’ del Museo archeologico Nazionale e Teatro Romano (Mantr) di Spoleto si apre sabato 10 maggio (ore 17, chiesa di Sant’Agata) con la presentazione del saggio ‘L’apicoltura nel Mediterraneo antico. Archeologia del rapporto tra uomo e api dalla preistoria alla tarda antichità’ del divulgatore storico Giorgio Franchetti. L’evento, che sarà introdotto dalla direttrice del Mantr Silvia Casciarri, è gratuito con ingresso consentito fino ad esaurimento posti.



I partecipanti, dunque, sono attesi da un affascinante viaggio nel tempo e nello spazio. A narrarlo sarà in prima persona lo stesso autore del saggio che svela come le antiche civiltà del Mediterraneo vissero il loro rapporto con le api, con il miele e quali tecniche di apicoltura svilupparono. Un legame profondo, ancestrale, di cui “siamo eredi e destinatari – spiega Franchetti – e del quale, per questo, è doveroso preservare l’integrità per le generazioni future”. Il ronzio dell’Ape Maia, un’ape millenaria conservata in ambra antica, fungerà da ideale punto di partenza di un vastissimo percorso storico e geografico che spazierà oltre i confini del Mediterraneo, fino all’Africa e all’India, passando per le pitture rupestri neolitiche, l’Egitto, la Mesopotamia, Creta e poi Greci, Etruschi e, ovviamente, i Romani.



L’autore – Giorgio Franchetti si è formato presso l’Università della Tuscia di Viterbo e presso l’Università Roma Tre, si è laureato con lode in Archeologia e Storia dell’arte e si è poi specializzato con lode in Archeologia. È membro della Society for the Promotion of Roman Studies (The Roman Society) di Londra, della Società Italiana di Public History e della Società Italiana di Storia della Medicina. E’ stato nominato nel 2024 “ambassador” FEISCT – Federazione Europea Itinerari Storici, Culturali e Turistici per i territori di Cerveteri e Tarquinia. Ha collaborato, negli ultimi 20 anni, a numerosi documentari per tv del settore storico come History Channel, National Geographic Channel e Discovery Channel, oltre a quelli per Ulisse di Alberto Angela e di Alessandro Barbero, e ha condotto una rubrica in otto puntate su Raitre all’interno del programma “Fattore ALFA”. È autore di altri libri a carattere storico per le Edizioni Efesto e ha pubblicato numerosi articoli su riviste del settore come BBC History, Hera, Ars Historiae e SPQRSPORT edita dall’Assessorato allo Sport di Romacapitale. È esperto di medicina antica e ha tenuto lezioni presso l’Università Roma Tre, La Sapienza e l’Università di Salerno. Oggi è anche curatore della collana saggi e della collana romanzi storici per le Edizioni Efesto, oltre a essere membro del Comitato Scientifico di Redazione.



Il ciclo di conferenze – L’evento del 10 maggio, come detto, inaugura una nuova stagione di conferenze tematiche promossa dal Mantr, dal titolo ‘Vecchi Segni, Nuove Storie’. In ciascuno degli incontri in calendario, infatti, tracce inedite del passato condurranno alla presentazione di importanti scoperte e nuove narrazioni storiche. Il ciclo proseguirà in giugno con il secondo atteso appuntamento di cui verranno svelati i dettagli nelle prossime settimane.