Variazione della circolazione in via Cecili lunedì 20 e martedì 21 ottobre

  • Redazione
  • Ottobre 17, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 28

    • Lunedì 20 e martedì 21 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 19.00 in via Cecili la circolazione veicolare sarà deviata su percorsi alternativi e la sosta sarà vietata con obbligo di rimozione per consentire lo svolgimento dei lavori necessari al montaggio di una gru edile.

     

    I veicoli diretti in centro storico potranno accedere da viale Martiri della Resistenza, via Don Pietro Bonilli, piazzetta Porta San Lorenzo, via Loreto Vittori, piazza Collicola e via Vaita San Andrea e da viale Martiri della Resistenza, viale Giacomo Matteotti e piazza della Libertà.

     

    I veicoli diretti in via Pierleone, piazza Torre dell’Olio e via Ponzianina potranno accedere da viale Martiri della Resistenza, via Don Pietro Bonilli, piazzetta Porta San Lorenzo, via Loreto Vittori e piazza Collicola per proseguire in via Pierleone che sarà regolamentata a senso unico alternato grazie all’impiego di personale di Polizia Locale.

     

     

    Il passaggio pedonale sarà garantito in totale sicurezza.

