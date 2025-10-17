Variazione della circolazione in via Cecili lunedì 20 e martedì 21 ottobre

Lunedì 20 e martedì 21 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 19.00 in via Cecili la circolazione veicolare sarà deviata su percorsi alternativi e la sosta sarà vietata con obbligo di rimozione per consentire lo svolgimento dei lavori necessari al montaggio di una gru edile.

I veicoli diretti in centro storico potranno accedere da viale Martiri della Resistenza, via Don Pietro Bonilli, piazzetta Porta San Lorenzo, via Loreto Vittori, piazza Collicola e via Vaita San Andrea e da viale Martiri della Resistenza, viale Giacomo Matteotti e piazza della Libertà.

I veicoli diretti in via Pierleone, piazza Torre dell’Olio e via Ponzianina potranno accedere da viale Martiri della Resistenza, via Don Pietro Bonilli, piazzetta Porta San Lorenzo, via Loreto Vittori e piazza Collicola per proseguire in via Pierleone che sarà regolamentata a senso unico alternato grazie all’impiego di personale di Polizia Locale.

Il passaggio pedonale sarà garantito in totale sicurezza.