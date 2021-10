Vanessa Pallucchi eletta portavoce del Forum del Terzo Settore

Il messaggio di congratulazioni del Sindaco Andrea Sisti e del Partito Democratico

“L’elezione di Vanessa Pallucchi al ruolo di portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore è una notizia che mi riempie di orgoglio e che ho accolto con grande soddisfazione”.

Con queste parole il sindaco Andrea Sisti ha voluto congratularsi, a nome della città, per l’incarico ottenuto ieri dall’assemblea del Forum.

“ Conosco l’impegno di Vanessa sia all’interno di Legambiente come vicepresidente nazionale, sia all’interno del Forum stesso, di cui è stata coordinatrice della consulta tematica dedicata a Istruzione ed educazione. In qualità di sindaco la mia soddisfazione è quindi duplice, perché non solo ad una nostra concittadina vengono riconosciuti i giusti meriti per le competenze acquisiste in tanti anni di serio e preparato impegno civile, ma anche perché, in questo nuovo percorso che punta a fare di Spoleto una città della cultura della sostenibilità, avremo un interlocutore sicuramente autorevole con cui confrontarci e che potrà senza dubbio arricchire il nostro bagaglio di conoscenze”.

Alle parole di Sisti fanno eco quelle del Partito Democratico di Spoleto.

《Il Partito Democratico di Spoleto – si legge in una nota – si congratula con la spoletina Vanessa Pallucchi eletta dall’assemblea del Forum Terzo settore al ruolo di portavoce nazionale. E’ il riconoscimento dell’impegno, delle capacità e della dedizione che Vanessa ha sempre profuso nei ruoli che ricopre e ha ricoperto. In particolare negli ultimi anni si è distinta negli incarichi di vicepresidente nazionale di Legambiente e come coordinatrice della consulta tematica Istruzione ed Educazione proprio nell’ambito del Forum del Terzo Settore di cui è stata rappresentante nel Comitato di Sorveglianza Piano operativo Nazionale (Pon) del Ministero dell’Istruzione. Un curriculum eccellente che fa di Vanessa Pallucchi punto di riferimento a livello nazionale sul fronte del contrasto alle disuguaglianze; della proposta di un modello di sussidiarietà circolare e del sostegno agli enti del Terzo settore la cui importanza è stata ancor più evidenziata dalla pandemia. Del Forum del Terzo Settore, che rappresenta 94 organizzazioni nazionali e oltre 158.000 sedi territoriali nel volontariato, nell’associazionismo, nella cooperazione e dell’impresa sociale, Vanessa punterà a valorizzare tutte le ricche e diverse esperienza dei soggetti che lo compongono. Nel condividere i suoi propositi, il Partito Democratico di Spoleto auspica di trovare momenti di condivisione attraverso iniziative pubbliche a sostegno del Terzo Settore in sintonia con Vanessa Pallucchi alla quale auguriamo i più sinceri auguri di buon lavoro. 》

Il Forum Nazionale Terzo Settore, principale organismo di rappresentanza unitaria del Terzo settore italiano, rappresenta 94 organizzazioni nazionali e oltre 158mila sedi territoriali impegnate nel volontariato, nell’associazionismo, nella cooperazione e dell’impresa sociale.