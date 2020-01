Valzer dei Moscerini. Iscrizione fino al 9 gennaio

É il progetto di educazione alla musica del Comune di Spoleto rivolto a bambini da 0 a 48 mesi

È stato prorogato a giovedì 9 gennaio il termine per l’iscrizione alla XIII edizione dei “Valzer dei moscerini”, progetto di educazione alla musica rivolto a bambini da 0 a 48 mesi che avrà inizio giovedì 16 gennaio e che prevede 10 incontri, due al mese, in cui il bambino dovrà partecipare accompagnato da un genitore o da un referente affettivo (zio, nonno, ecc.)

“Il valzer dei moscerini”, affidato per la parte didattica all’Associazione Spoleto Musica, è un progetto della Scuola di Musica e Danza “A. Onofri” e si svolgerà nei locali del Centro per l’infanzia “Il Glicine” di viale Martiri della Resistenza. Le quote di iscrizione variano su base ISEE da un minimo di 44 euro ad un massimo di 55 euro.

Si consiglia di verificare che la domanda sia effettivamente prevenuta chiamando il numero 0743/218615.

Il progetto ha come obiettivo principale quello di guidare ogni bambino nel percorso di apprendimento del linguaggio espressivo musicale, ricalcando la naturalezza e la spontaneità della lingua parlata, creando occasioni e stimoli per insegnare al bambino ad esprimere potenzialità presenti in questa prima fase di vita, più densa di capacità di sviluppo, competenze e conoscenze.

Le iscrizioni saranno accolte in base al criterio cronologico. Qualora il numero degli iscritti superasse gli standard è previsto un secondo calendario consultabile sul depliant.

Le domande, il cui modulo è disponibile sul sito del Comune essere consegnate alla Direzione Sviluppo di via Brignone 14 o inviate via email a scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it o tramite fax al n. 0743/218679. Per informazioni Direzione Sviluppo: 0743/218615