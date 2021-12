“Valnerina, scorci e impressioni”, ecco il calendario 2022 di Grafiche Millefiorini

Disponibile gratuitamente presso le edicole della Valnerina e dello Spoletino

Grafiche Millefiorini di Norcia: il calendario 2022 “Valnerina, scorci e impressioni” , dodici mesi e ventiquattro immagini che sembrano quadri grazie all’incanto degli scatti fotografici di Lorenzo Attili. La realizzazione delle Grafiche Millefiorini di Norcia, sprizza natura in ogni mese e ti fa viaggiare attraverso le meraviglie di questa terra, dove si tocca quasi con mano la convivenza millenaria dell’uomo e il suo ambiente. L’accattivante descrizione dei testi è del giornalista e scrittore Gilberto Scalabrini, una penna agile e brillante che descrive paesaggi, montagne, fiumi e ambiente come simboli della grande bellezza del cuore verde d’Italia.

Il progetto grafico, nato nello studio dell’azienda, è un modo per augurare a tutti un felice 2022, lasciandoci alle spalle un anno difficile.

Il calendario sarà distribuito gratuitamente presso le edicole della Valnerina e dello Spoletino.

Sfogliare l’almanacco, godere delle belle foto di Lorenzo Attili sarà un modo per contemplare itinerari e luoghi suggestivi della millenaria civiltà dei Naharci, gli antichi figli della Valle del Nera.

Quasi un viaggio nelle architetture di pietra dei borghi, sospesi fra la zona del silenzio e quella del rumore, fra l’assalto del tempo e il chiasso, la vita, le cose che accadono nella cronaca e nella storia.

Una pietra che narra il passato, racconta il mutamento culturale, morfologico, antropologico e sociale senza dimenticare la produzione dei prodotti tipici del territorio.

Insomma, il calendario delle Grafiche Millefiorini è l’ennesimo omaggio a questa straordinaria Terra, valorizzazione che la tipografia porta avanti oramai da quasi 30 anni!