Vallo di Nera in lutto, addio al dr. Fausto Fiorini

I funerali si svolgeranno domani alle 14.30 nella chiesa di Ferro di Cavallo, a Perugia

Una notizia tremenda – si legge in una nota diffusa dal Comune di Vallo di Nera- Una perdita gravissima.

Il nostro dottore Fausto Fiorini d.o Pelosi ci ha lasciato, dopo aver contratto il Covid 19.

Si è spento stamane all’Ospedale di Spoleto “San Matteo degli Infermi” dopo un lungo ricovero.

Stretti nel dolore, come Amministrazione di Vallo di Nera, siamo vicini alla famiglia e a tutti i cittadini che partecipano affranti, grati immensamente per quello che il dottore ha dato a tutti per tanti anni. Arrivato da Perugia, giovanissimo nei primi anni ‘80, è stato medico di medicina generale di Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino fino a un mese fa, quando è risultato positivo al virus. Un professionista che ha interpretato con professionalità, abnegazione e carità il suo lavoro e la sua missione, prodigandosi nella cura del prossimo, ponendola come priorità assoluta della sua vita. Non solo con le terapie ma con la vera cura, rendendosi sempre disponibile. Lo ha fatto fino alla fine dei suoi giorni e della sua attività che il virus ha interrotto prima del tempo. Specializzato in Igiene ha anche ricoperto il ruolo di Ufficiale Sanitario per il Distretto della Valnerina ed è stato consigliere comunale.

L’Amministrazione del Comune di Vallo di Nera – conclude la nota – si unisce al dolore dei familiari, dei colleghi medici e di tutti gli abitanti della Valnerina. Oggi il Consiglio Comunale di Vallo di Nera, si riunirà nella sua memoria.