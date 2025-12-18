Vallo di Nera, grande Mostra di presepi artistici e artigianali dal 20 dicembre al 6 gennaio

Una grande Mostra dedicata ai presepi artigianali, tra arte, fede e cultura, sarà inaugurata il 20 dicembre alle ore 15,30, a Vallo di Nera, presso le sale del complesso francescano di Santa Maria. Ne è promotore e organizzatore il Comune di Vallo di Nera in collaborazione con la Pro Loco, l’Associazione Tempus Vitae, l’Associazione il Giardino di Matisse, la Pievania dei Santi Felice e Mauro e il Gal Valle Umbra Sibillini nell’ambito del CSR per l’Umbria, AS 2.1.

L’esposizione, costituita da decine di presepi disposti su tre piani dell’edificio, celebra una delle tradizioni più sentite del periodo natalizio, unendo arte, artigianato e spiritualità.

Il nucleo della Mostra è rappresentato da numerose e preziose opere del Maestro Michelangelo Pulcioni, che la moglie Ines Santini e la figlia Simona di recente hanno generosamente donato al Comune di Vallo di Nera.

Collocate sulla loggia del chiostro conventuale, diventeranno un Museo del presepe permanente fatto di pezzi unici nati dalla sensibilità e dall’ingegno dell’artista assisano.

Al piano terra, sono esposti i presepi dell’Associazione Tempus Vitae che ogni anno organizza “Terni in Presepe”. Il sodalizio con la manifestazione e Vallo di Nera, va ormai avanti da tempo.

La Mostra presenta tanti altri presepi realizzati da artigiani, artisti e appassionati provenienti anche da fuori regione e offrirà al pubblico un percorso suggestivo tra stili, materiali e interpretazioni diverse della Natività.

Dai presepi classici a quelli contemporanei, dalle ambientazioni storiche a quelle simboliche, i presepi sono un’espressione culturale e identitaria che favorisce l’incontro e la condivisione per cittadini e visitatori di tutte le età.

La Mostra resterà aperta tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio nelle ore 10,30-12,30 e 15,00-17,00. Ingresso libero.

Lungo le vie del paese, invece, potranno essere ammirati i presepi realizzati dagli abitanti: tante piccole installazioni tra le strade di pietra del paese medievale che creano suggestioni e ricordi ancestrali e celebrano lo spirito umbro del Natale.

Sempre il 20 dicembre, l’Associazione “Il giardino di Matisse” dalle 15,00 alle 17,00 presenterà il progetto “Alla scoperta dei primi insediamenti francescani- La semplicità che accende la meraviglia” con letture e visita agli affreschi delle chiese di santa Maria Assunta e di Santa Caterina, guidata da Agostino Lucidi.

Si esibirà al violino il Maestro Marco Battistelli, musicista e narratore.

Gli appuntamenti natalizi, a Vallo di Nera, continueranno con il gioco della tombola in programma nella frazione di Meggiano domenica 21 dicembre pomeriggio; con la riapertura al culto, alla presenza dell’Arcivescovo Boccardo, della chiesa di Santo Stefano di Geppa, ristrutturata dopo i danni del sisma del 2016; con un laboratorio di costruzione di lanterne, condotto da Elena Marchionni, presso La Casa dei Racconti, domenica 28 dicembre dalle 15,00 alle 17,00 e con la Festa della Befana a Piedipaterno, il pomeriggio del 6 gennaio, che il Comune di Vallo di Nera ha organizzato insieme ad ASBUC e Università agraria di Meggiano-Piedipaterno.