Valle Umbra Servizi: governance stabile e piena operatività

    • Valle Umbra Servizi prosegue il proprio percorso di sviluppo e consolidamento, nel segno della continuità gestionale e della responsabilità verso il territorio. Nel corso degli ultimi anni l’Azienda, grazie al lavoro congiunto della Direzione, dei Dirigenti e di tutto lo staff, ha portato avanti un percorso di consolidamento industriale e di crescita, rafforzando la sostenibilità ambientale e l’innovazione dei servizi pubblici erogati.

     

    Valle Umbra Servizi è una realtà solida e radicata nel territorio, sostenuta da una struttura tecnica e amministrativa competente e pienamente operativa. La governance aziendale è stabile e orientata a garantire continuità gestionale, qualità ed efficienza dei servizi resi quotidianamente alle comunità servite e ai 22 Comuni, con cui è attiva un’interlocuzione costante, improntata all’ascolto e al confronto.

    “Il CdA e i dirigenti – ha sottolineato il presidente di Valle Umbra Servizi Paolo Arcangeli – confermano la propria disponibilità a incontrare le forze politiche e istituzionali per ogni utile approfondimento, nel rispetto dei ruoli e con l’obiettivo prioritario di tutelare l’interesse pubblico, la trasparenza e il buon andamento della società”.

    Il Consiglio di Amministrazione di Valle Umbra Servizi S.p.A. saluta e ringrazia, a nome di tutta l’Azienda, l’ingegner Marco Ranieri per la professionalità e l’impegno profusi nel corso del suo mandato, formulando i migliori auguri per il nuovo percorso personale.

     

