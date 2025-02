Valle Umbra Servizi aderisce a M’Illumino di Meno 2025.  Le luci delle sedi aziendali si spengono simbolicamente per un futuro più sostenibile

Per il secondo anno consecutivo, Valle Umbra Servizi partecipa all’iniziativa nazionale M’Illumino di Meno, promossa da Rai Radio 2 con Caterpillar, per sensibilizzare sull’uso responsabile dell’energia e la sostenibilità ambientale.

Domenica 16 febbraio 2025, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, Valle Umbra Servizi spegnerà l’illuminazione delle insegne esterne della sede legale di Spoleto in via Busetti 38/40 e della sede di Foligno in viale IV Novembre per tutta la notte. Inoltre, le luci esterne degli stessi edifici rimarranno spente dalle ore 19:00 alle 22:00.

Questa scelta simbolica vuole ribadire l’impegno concreto dell’azienda nella promozione di comportamenti sostenibili, in linea con il decalogo di M’Illumino di Meno, che invita a ridurre gli sprechi energetici e adottare pratiche più responsabili.

“Prendere parte a questa iniziativa è un segnale importante del nostro impegno nella transizione ecologica – afferma Marco Ranieri Direttore Generale Valle Umbra Servizi–. Ognuno di noi, con piccoli gesti quotidiani, può fare la differenza per un futuro più sostenibile”.

L’azienda invita dipendenti e e partner a unirsi simbolicamente all’evento, adottando azioni concrete come spegnere le luci non necessarie, ridurre i consumi energetici e diffondere la cultura del risparmio energetico.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, visita il sito ufficiale di M’Illumino di Meno: https://www.rai.it/milluminodimeno/.