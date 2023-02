Valle San Martino, smantellato “bivacco” per lo spaccio di droga

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Spoleto coadiuvati dalla Stazione Forestale di Spoleto

Predisposto un servizio di controllo dell’Arma dei Carabinieri – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale -dedicato ad ispezionare palmo a palmo un’area periferica del comune di Spoleto, Valle di San Martino, frazione posta a 26 Km dal centro storico e a 3 Km da Terni.

L’attività straordinaria a grande visibilità con copertura dal cielo, grazie all’impiego dell’unità di volo del Nucleo Elicotteri di Rieti – 16° NEC, ha visto un dispiegamento di più di 30 unità con l’impiego dei militari conduttori con 2 unità cinofile (dai nomi caratteristici “Tami” e “Gipsy”) antidroga finalizzate al contrasto dello spaccio al dettaglio in un’area pede-montana spoletina. Si è proceduto ad ispezionare un’area estesa di fitta vegetazione con arbusti ad alto fusto e la presenza di tende improvvisate in mezzo ad un alto indice di degrado e sporcizia, che disvelato la presenza abituale di persone notoriamente predisposte a vivere e stazionare in tale area.

Il servizio ha avuto un importante finalità ovverosia quella di restituire alla comunità di Valle San Martino la gestione dell’area boschiva, sottoposta all’azione di degrado posta in essere da un non meglio specificato numero di persone, dedite verosimilmente all’attività di spaccio che avevano preso l’area come luogo di bivacco, arrecando danni alla vegetazione con conseguenze ambientali e senso di degrado, nonché soprattutto adoperata molto probabilmente per il consumo e lo spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente di vario genere per clienti provenienti da Terni e dal versante spoletino. Nel contesto si è provveduto a smantellare le strutture assolutamente improvvisate e non autorizzate.

L’intervento, apprezzato dai cittadini della frazione periferica, ha visto l’azione dei militari della Compagnia di Spoleto coadiuvati dalla Stazione Forestale di Spoleto anche a tutela della biodiversità e dell’ambiente, prerogativa dell’Arma proprio a seguito dell’assorbimento dell’ex- Corpo Forestale dello Stato.



L’operazione ha avuto un importante impatto nell’ottica della prevenzione del contrasto di droga, al fine di eliminare forme indiscriminate di occupazione di area boschiva con insediamenti non autorizzati, proprio a tutela della comunità di cittadini abitanti della frazione di Valle di San Martino.