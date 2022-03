Valerio Giuffrè e Luigi Gregorio : astrattisti a Confronto a Spoleto fino al 31 marzo

Presso il Caffè-Galleria delle Arti Caffè Letterario del Sansi in via della salara vecchia 21 Spoelto si mettono a confronto gli artisti astrattisti e le arti più in generale a partire dalle ore 16,30 di Sabato 12 Marzo. Si tratta di due mostre personali a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti dell’artista,medico e filosofo romano Valerio Giuffrè e dello scenografo,attore di origine torinese ed esperto di biologia Luigi Gregorio. I due artisti si mettono in discussione in un confronto dialettico. Sullo scenario delle opere ( in mostra fino al 31 marzo) ci sarà la presentazione del nuovo libro di Valerio Giuffrè Sofologia-Ius Veritate ( Bastoggi Libri Editore).

All’appuntamento saranno presenti Luca Filipponi, presidente del menotti art festival Spoleto, Paola Biadetti, direttore artistico dello Spoleto Meeting Art, Sandro Costanzi, storico e critico d’arte, Sandro Bini, presidente del Premio Internazionale Spoleto Art Festival Arti Visive, la cantante e musicista Emanuela Mari, l’attrice e giornalista Maria Cristina Mancini, l’editore ed opinionista Gianfranco Cotronei. E’ prevista la partecipazione straordinaria dell’attrice Adelaide Parolini e dello scrittore siciliano residente e Parigi Pascal Schembri, grande amico e sostenitore dello Spoleto Art Festival.

Il presidente Luca Filipponi ha espresso soddisfazione : ” Questo spazio ci sta regalando grandi soddisfazioni sia nelle arti visive sia nella letteratura e nelle altre arti tanto che è divenuto un punto di riferimento culturale in città ed una vetrina di rilievo per i tanti artisti che scelgono Spoleto per promuoversi. Per il Menotti Art festival di settembre dal 23 al 26 siamo già pieni al 70 per cento nonostante le crisi in atto”.