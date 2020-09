Venerdì 4 settembre, ore 17, Casina dell’Ippocastano

Ci sarà anche Valerio Agnoli all’inaugurazione degli SpoletoNorcia BikeDays. Considerato uno dei gregari più importanti di Vincenzo Nibali, profondo conoscitore degli sviluppi delle gare in corso, Agnoli, 35 anni e 15 anni di professionismo alle spalle, ha dichiarato di recente di non aver ancora deciso di appendere la bici al chiodo; ma in cuor suo già nutre la speranza di poter mettere a disposizione la sua intelligenza in corsa, magari salendo su una delle ammiraglie di una squadra importante. Agnoli taglierà il simbolo nastro inaugurale alla Casina dell’Ippocastano, accompagnando la vice presidente Daniela Isetti.