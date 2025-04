Uso improprio della denominazione “Terre dell’Olio e del Sagrantino”. Invito a togliere la denominazione dall’Associazione Controllo di Vicinato

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Da notizie di stampa di questi ultimi giorni si è appreso che il 29 marzo u.s. è stata costituita la “Associazione Controllo di Vicinato Valle Umbra – Terre dell’Olio e del Sagrantino”, notizie peraltro diffuse sui social media da promotori e rappresentanti di detta associazione. Orbene questa Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino non è stata in alcun modo coinvolta e non ha quindi concesso, né intende concedere, l’uso di parte della propria denominazione (Terre dell’Olio e del Sagrantino) che inequivocabilmente individua l’area degli 8 Comuni membri dell’Ente, quale elemento distintivo della personalità dello stesso e pertanto tutelato dalle vigenti norme. Quale Presidente dell’Ente intercomunale, coinvolti tutti i Sindaci che lo compongono, al riguardo, è stata quindi inviata una comunicazione formale all’associazione sopra menzionata, invitando la stessa ad eliminare dalla propria denominazione ogni riferimento, diretto o indiretto, all’Ente da me rappresentato, affinché venga tempestivamente eliminato dalla propria associazione in modo da evitare ogni ambiguità tra i due soggetti.

IL PRESIDENTE Elisa Sabbatini