Emergenza Coronavirus, l’USB di Spoleto chiede a Roberta Privitera di interrompere lo sciopero della fame

La nostra concittadina é in sciopero della fame dal 4 aprile per porre all’attenzione i propri argomenti contro le restrizioni per la pandemia Covid-19

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La nostra concittadina Roberta Privitera dal 4 aprile sta effettuando lo sciopero della fame per porre all’attenzione i propri argomenti contro le restrizioni per il coronavirus.

Con questo fortissimo gesto, teso nelle intenzioni alla difesa della collettività, Roberta offre una lettura sulle vicende per l’epidemia in corso, rispetto la quale, come Unione Sindacale di Base, dissentiamo da una visione semplicistica come riaprire tutte le attività mettendo ulteriormente a rischio la salute di tutti e intendiamo segnalare due questioni per noi centrali.

Evidente la contraddizione tra la costrizione dei lavoratori a muoversi e a produrre anche beni e servizi non essenziali (nelle 4 regioni più colpite del nord sono aperte il 67% delle imprese) ed i provvedimenti restrittivi ai quali sono soggetti, come tutti gli altri cittadini, quando non devono recarsi al lavoro.

Altresì denunciamo le politiche liberiste che hanno pesantemente tagliato, per oltre due decenni, le risorse alla Sanità Pubblica per trasferirle a quella privata, naturalmente votata alla ricerca del profitto ed alle attività più redditizie e non a quelle che necessitano alla popolazione.

Condividiamo con Roberta la denuncia sulla repressione nei confronti degli “indisciplinati”, anche solitari, utile ad occultare le gravi responsabilità del governo centrale e delle regioni.

Decisamente giuste anche le segnalazioni sui disastri dell’inquinamento e dello sfruttamento del territorio con la costruzione delle grandi opere inutili e fortemente dannose come il TAP, insieme dobbiamo assolutamente impedire che, in nome dell’emergenza, vengano ulteriormente ridotti diritti e tutele.

Comunque, Roberta è giunta al 16° giorno di digiuno, tenuto conto del dibattito che la sua iniziativa ha contribuito a sollevare, ritenendo che sia riuscita a raggiungere il suo scopo, la invitiamo ad interrompere il lungo digiuno, evitando di compromettere la propria salute e così ripartire con nuovi impegni in difesa dell’ambiente e dei più deboli che stanno maggiormente soffrendo lo sfruttamento e le crisi.

Spoleto, 20 aprile 2020

USB Spoleto

Ettore Magrini