“Urge che ridefiniamo la nostra collocazione nel panorama istituzionale dell’Umbria”

Terni-Spoleto: Hanke risponde a Cintioli

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Caro Giancarlo,

mi pare che la sostanza della tua risposta alla mia lettera colga il segno di quel che io sommessamente rilevavo.

I tempi sono cambiati e la vittoria di Bandecchi a Terni è la dimostrazione che oltre la destra e la sinistra, che si fronteggiano ma in realtà si spalleggiano, c’è una vasta area che è al di fuori di questa logica di suddivisione del campo politico.

D’altronde anche la coalizione che ti ha sostenuto alle ultime elezioni amministrative a Spoleto è stata la dimostrazione palpabile che una vasta area elettorale rifiuta le appartenenze agli schieramenti costituiti e preferisce andare al sodo delle questioni. Nel caso di Spoleto, come tu hai rilevato, le questioni si chiamano: Ospedale, Strade, Infrastrutture, Lavoro, Sviluppo economico, Crisi industriali.

Ora sul termine populismo, consentimi, sono anche io avverso, come ben sai, a questo modo di approcciarsi alla politica, ma non dimentichiamo che la destra e, in passato, anche la sinistra non hanno disdegnato di fare appello a slogan e proclami di stampo populistico.

E’ giusto pertanto il tuo richiamo a depurare le nostre istanze e i nostri programmi da concetti che possono sembrare di pura propaganda o che tendono solo ad eccitare la fantasia delle nostre popolazioni. Più che di fantasia noi abbiamo bisogno di concretrezza ed accetto anche il tuo richiamo a coinvolgere i giovani che sono i veri destinatari delle nostre attuali scelte.

Le scelte territoriali, per quanto riguarda l’Umbria, sono quelle che possono portare ad un giusto ed equilibrato rimodellamento delle due province che sono sbilanciate e che hanno prodotto, così come sono, guasti e storture nella suddivisione e nella allocazione delle risorse. Ne ha fatto le spese anche Spoleto e per questo urge che noi ridefiniamo la nostra collocazione nel panorama istituzionale dell’Umbria.

Incontriamoci e definiamo un’agenda sulla base della quale potremo discutere con Terni e col suo attuale Sindaco.

Maurizio Hanke