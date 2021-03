UovArtSoSYoU gara artistica online

Organizzare in piena crisi sanitaria una estemporanea, è come vincere un Nobel.

Preparare collegamenti, controllare microfoni, comprendersi al volo, tutto complicatissimo ma la volontà e la tenacia non mancano ed ecco realizzato un piccolo miracolo, l’estemporanea

UovArtSoSYoU.

L’evento artistico metteva in gara fotografi, pittori, scultori e ceramisti al fine di vendere le opere vincenti e donare tramite la Pro loco Vescia Scanzano presieduta da Marco Farneti, il ricavato alle famiglie in difficoltà.

Opere straordinarie e tanta passione per una carrellata di straordinari manufatti e nonostante le note problematiche dei collegamenti on line, l’operazione è perfettamente riuscita.

Ecco i vincitori

Nell’ordine:

I° premio Monia Spinelli

II° premio Krishna Kumara Das

III°premio Giuliano Belloni

Attestato di merito

Anya Tognoloni, nipote d’arte di Otello Natalini

Le opere tutte di grande qualità sono state realizzate con materiali e arti diverse.

UovArtSOSYoU

Prima estemporanea virtuale

a cura di Carapace Mac Art

Promotori, sponsor:

Pro loco Proloco Vescia Scanzano

Market Silvano Camilli

Il Caffè di David

Fantauzzi

Carapace Mac Art

Pittori:

Valeria Andreani

Patrizia Latini

Barbara Novelli

Andreina Vannuzzi

Monia Spinelli Ceramica

Angelo Miorelli

Corrado Belluomo

alias Krishna Das

Giuliano Belloni

Otello Natalini

Junior Anya Tognoloni

Stefania Zannotti

Giulia Masciale scultura

Anna Savino Foto

Rita Peccia Foto

Mariangela Baldi

Giovanna Gubbiotti

Susana Graciela Rastelli

Commissione

Nerina Marzano

Presidente della commissione artistica,

Trevi

Mauro Andreani,

Imprenditore ceramica

Deruta

Leonello Ortolani,

Ex imprenditore

Foligno

Programmazione e organizzazione

Mariolina Altamura Savino

Giornalista.