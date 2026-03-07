Uno spoletino tra i futuri ufficiali dell’Esercito: Leonardo Macchitella giura all’Accademia Militare di Modena

Tra i 254 allievi ufficiali che venerdì 6 marzo hanno prestato giuramento all’Accademia Militare di Modena c’è anche uno spoletino: Leonardo Macchitella, vent’anni compiuti poco più di un mese fa, che rappresenta con orgoglio la città del Festival nel 207° Corso “Fermezza”.

La cerimonia si è svolta nel suggestivo Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Modena e ha segnato un momento fondamentale nel percorso formativo dei futuri ufficiali delle Forze Armate. Il corso conta complessivamente 254 allievi ufficiali, di cui 236 italiani e 18 stranieri provenienti da 11 Paesi diversi. La componente femminile è rappresentata da 44 allieve.

Tra tutti questi giovani che hanno scelto la carriera militare, Spoleto può vantare la presenza di Leonardo Macchitella, spoletino doc e membro della Consulta Giovanile Comunale, che continua una solida tradizione familiare legata alle Forze Armate. Il nonno Giovanni è infatti maresciallo in pensione, mentre il padre Alessandro ricopre il grado di tenente colonnello, portando avanti un percorso di servizio allo Stato che ora prosegue anche nella nuova generazione.

La cerimonia di giuramento si è svolta alla presenza di numerose autorità civili e militari. A presenziare è stato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, affiancato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Nel suo intervento, il ministro Crosetto ha sottolineato il valore del giuramento come scelta profonda e consapevole: «È una scelta di vita e un impegno a servire l’Italia». Rivolgendosi direttamente agli allievi ufficiali, ha aggiunto: «Abbiate l’onestà e la forza di difendere le decisioni che prenderete e la lealtà di restare sempre al servizio dell’Italia», esortandoli a mantenere saldi i valori della responsabilità e del servizio anche di fronte a critiche o incomprensioni.

Il ministro ha inoltre ricordato ai giovani ufficiali che da questo momento entrano a far parte di una nuova famiglia: quella delle Forze Armate. «La famiglia di cui oggi entrate a far parte vi accompagnerà, vi farà crescere e cercherà di sostenervi nei momenti difficili», ha dichiarato.

Il giuramento degli allievi del 207° Corso “Fermezza” segna così l’ingresso ufficiale di una nuova generazione di ufficiali nelle Forze Armate italiane, pronti a servire il Paese con lealtà, dedizione e spirito di sacrificio. Tra loro, con orgoglio per la città di Spoleto, anche il giovane Leonardo Macchitella, che ha appena iniziato un percorso di grande responsabilità e impegno.