Uno spoletino in lizza per il titolo di “Mister Italia 2025”

C’è anche un ragazzo di Spoleto tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2025”.

Alessio Sbardellati, 26 anni, è infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Alessio sarà impegnato mercoledì 27 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una settantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dallo staff di Claudio Marastoni.

Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima di Pescara, nello scenario dello Stadio del Mare dove sarà eletto il successore del bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Lavoratore dipendente, appassionato di nuoto, calcio e camminate all’aria aperta Alessio si definisce «una persona altruista e allegra a cui piace far ridere portando il sorriso sul volto degli altri».

Per seguire l’avventura di Alessio in terra abruzzese basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.